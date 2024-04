Vídeos: veja imagens do terremoto que deixou 9 mortos e mais de 800 feridos em Taiwan

Taiwan enfrentou na madrugada desta quarta-feira o mais forte terremoto registrado nos últimos 25 anos, um tremor que atingiu 7,7 graus de magnitude, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, deixando pelo menos nove mortes e mais de 800 feridos, número que anda pode aumentar nas próximas horas.

Segundo as agências de defesa civil, até agora foram registrados o desabamento de 26 prédios, grande parte deles na cidade de Hualien, que fica na costa leste. Há dezenas de pessoas desaparecidas em escombros e as equipes de resgate trabalham em busca de sobreviventes. Cinquenta pessoas que estavam em quatro microônibus, a maioria delas turistas, estão desaparecidas.

Em função da magnitude do terremoto, alertas de tsunami soaram nas ilhas do Japão e das Filipinas e moradores das regiões costeiras receberam ordem de deixar suas residências e procurar abrigo, mas os alertas foram cancelados depois de três horas.

A presidente Tsai Ing-wen convocou as forças armadas para ajudar a buscar sobreviventes com as equipes de emergência. Além dos danos a prédios, casas e pontes, o terremoto deixou quase 87 mil pessoas sem eletricidade e internet nas primeiras horas do dia. De acordo com as agências governamentais, os serviços básicos já foram restaurados.

