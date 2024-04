VÍDEO: Após usar suíte presidencial, cliente derruba portão de motel e foge sem pagar a conta, em Goiás

Imagens de câmeras de segurança de um motel, em Anápolis, em Goiás, registraram quando um cliente usou o carro que dirigia para derrubar o portão e fugir sem pagar a conta. O dono do estabelecimento contou à polícia que o homem usou a suíte presidencial, mas, antes de quitar o valor devido, forçou a saída e não foi mais encontrado.

Veja o vídeo abaixo, publicado pelo Jornal Populacional:

O caso aconteceu no último domingo (31), no bairro Calixtolândia. Conforme o relato do dono, o cliente chegou ao motel acompanhado por uma mulher. Ele escolheu a suíte presidencial, onde permaneceu por cerca de 50 minutos. Um tempo depois, funcionários perceberam que ele estava com mais duas mulheres e informaram o homem que seria cobrado o valor extra por conta do número de acompanhantes no quarto.

De acordo com o delegado André Luis Barbosa, responsável pelas investigações, ao ser questionado, o cliente disse que iria mandar as mulheres embora e que acertaria a conta. Porém, ao chegar ao caixa, ele bateu o carro contra o portão e fugiu sem pagar.

“O rapaz foi pro carro dele, entrou no carro e saiu. Foi em direção a cancela lá de saída do motel, só que ao invés dele esperar o momento de ser atendido, ele acelerou, arrebentou o portão e foi embora”, relata o delegado ao site G1.

Nenhum objeto da suíte presidencial foi levado, mas o cliente não quitou pelo tempo que usou o quarto.

Assim, o delegado disse que ele poderá responder pelos crimes de dano, pelo estrago causado no portão, e também por se hospedar em local sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, conforme o artigo 176 do Código Penal. As imagens são analisadas para tentar localizar o homem.