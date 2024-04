Celular explode enquanto carregava e causa incêndio em SC; quarto ficou destruído por chamas

Um celular explodiu enquanto carregava e provocou um incêndio em um apartamento, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (3). O aparelho estava ligado a uma tomada, em cima de uma cama, quando as chamas começaram. A moradora, de 63 anos, foi resgatada por vizinhos e não ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa disse que o aparelho estava carregando, como de costume, quando explodiu por volta da 1h. Logo, os forros da cama, o colchão e as cortinas pegaram fogo rapidamente.

Desesperada, ela saiu gritando e pediu ajuda. Os vizinhos e o síndico usaram um extintor e baldes de água para controlar o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já tinham sido extintas. De toda forma, o apartamento, que fica no 5º andar do prédio, foi isolado para evitar riscos.

Em março passado, um caso semelhante aconteceu na cidade de Chapecó, também em Santa Catarina. Um morador deixou um celular carregando sobre uma cama, mas ele explodiu e provocou um incêndio. Por conta da intensa fumaça, o homem precisou ser socorrido.

O Corpo de Bombeiros orienta que não se deve usar o celular durante o carregamento e deve-se evitar deixar o aparelho em cima de camas, sofás ou poltronas. Em caso de superaquecimento ou explosão, há riscos de incêndio.