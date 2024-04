Prêmio milionário da Lotofácil é dividido entre 20 apostadores

A Lotofácil fez jus ao nome no sorteio desta segunda-feira e dividiu seu prêmio de R$ 12,5 milhões entre 20 apostadores de diversas partes do país, pagando a cada um dos acertados das 15 dezenas o valor de R$ 594.482,43.

As apostas vencedoras vieram de vários locais, seis delas do estado de São Paulo. As apostas vencedoras são da Capital (2), Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Sertãozinho, Manaus (AM), Livramento de Nossa Senhora (BA), Vitória da Conquista (BA), Barroso (MG), Viçosa (MG), Parnaíba (PI), Curitiba (PR), Palmeira (PR), Pinhalzinho (SC), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR).

Os números sorteados nesta segunda-feira para a Lotofácil foram:

01, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

Na faixa dos quatorze acertos, 1581 apostas foram premiadas com R$ 813,89; entre as apostas que acertaram 13 números, 41.734 apostas levaram para casa R$ 30.

A loteria retoma seu sorteio diário nesta terça-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina acumulada

O prêmio da Quina mais uma vez acumulou no sorteio desta segunda-feira e o sorteio será retomado nesta terça-feira, quando a loteria promete pagar R$ 10 milhões a quem acertar as cinco dezenas sorteadas.