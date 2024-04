Mega-Sena está acumulada; confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

Hoje tem sorteio da Mega-Sena cujo prêmio continua acumulado e deve pagar ao apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas o valor de R$ 8,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta terça-feira para a Mega-Sena são:

07, 09, 11, 39, 54, 57

Sorteio de sábado

O sorteio de sábado mais uma vez passou sem que nenhuma aposta acertasse os seis números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os únicos premiados no sorteio foram os apostadores que acertaram a quina e a quadra, sessenta e seis apostas no primeiro caso e 5.332 no segundo. Elas ganharam, respectivamente, R$ 39.391,36 e R$ 696,55.

Timemania também paga prêmio milionário

Não é só a Mega-Sena que sorteia um prêmio milionário nesta terça-feira. Os apostadores que acertarem as sete dezenas da Timemania podem levar para casa a bolada de R$ 24 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números da Timemania desta terça-feira:

02, 22, 43, 56, 65, 76, 77

Time do Coração: 02 (Altos/PI)