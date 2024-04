Lotofácil e Quina: veja o resultado dos sorteios desta terça-feira

Hoje tem sorteio da Lotofácil e da Quina, ambas com prêmios milionários para os sortudos que acertarem as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil retoma seu sorteio diário com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, que será pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Veja os números da Lotofácil desta terça-feira:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25

Chuva de prêmios

Ontem a Lotofácil premiou nada menos do que 20 apostadores que acertaram as 15 dezenas. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de São Paulo (2), Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Sertãozinho, Manaus (AM), Livramento de Nossa Senhora (BA), Vitória da Conquista (BA), Barroso (MG), Viçosa (MG), Parnaíba (PI), Curitiba (PR), Palmeira (PR), Pinhalzinho (SC), Camaçari (BA), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Curitiba (PR). Cada uma levou para casa 594.482,43.

Quina paga R$ 10 milhões

No caso da Quina, o prêmio para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa é de R$ 10 milhões.

Veja as cinco dezenas da Quina para esta terça-feira:

39, 57, 60, 67, 74