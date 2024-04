Saiba quem é o motorista da Porsche que perdeu controle e matou motorista de aplicativo em SP

O paulistano acordou nesta segunda-feira com imagens de um acidente grave envolvendo uma Porsche e um carro de aplicativo ocorrido na madrugada de domingo na avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo.

O motorista do carro avaliado em mais de R$ 1 milhão deixou o local do acidente acompanhado da mãe e não foi mais encontrado, mas a polícia conseguiu identificá-lo como Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, e vem de uma família de empresários que atuam no ramo imobiliário e de materiais para construção civil.

A Polícia também descobriu que Fernando tem participação acionária em quatro empresas, mas o negócio mais antigo da família é a F. Andrade, distribuidora de ferro e aço para construção civil, e é no nome desta empresa que estava registrada a Porsche 911 Carrera GTS, 2023.

COMO FOI O ACIDENTE

Testemunhas relataram à polícia que a Porsche segui muito acima dos 50 km/h, a velocidade máxima na via, e perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem, batendo na traseira de um Sandero com violência. O motorista do Sandero, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, chegou a ser socorrido, mas sofreu “traumatismos múltiplos e teve parada cardiorrespiratória, vindo a falecer no Hospital do Tatuapé.

Na Porsche, junto com Fernando, havia outro rapaz no banco do passageiro, e ele foi levado com ferimentos para o hospital.

Veja vídeo do momento do acidente:

Fernando sofreu apenas ferimentos na boca e durante a ocorrência sua mãe apareceu no local afirmando que levaria o filho para o Hospital São Luiz, mas ele não foi mais encontrado.

O jovem vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, lesão corporal culposa (sem intenção de machucar) e fuga do local do acidente.