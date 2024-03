Caramelo herói: GCM diz que cachorro ‘protegeu’ bebê que fugiu de casa na madrugada, no Pará

Cachorro caramelo impediu que bebê fujão fosse atropelado por carros em Belém, no Pará, segundo GCM (Reprodução/Instagram)

Raimundo Carlos Castro, inspetor da Guarda Civil Municipal (GCM) de Belém, no Pará, contou que o cachorro caramelo que estava com um bebê de 1 ano e 8 meses, achado andando nu pelas ruas da cidade durante a madrugada, estava “protegendo” o menino. A dupla foi flagrada por uma equipe da corporação, enquanto ia atender uma ocorrência. A família foi localizada e não tinha percebido a fuga da criança.

O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (27). O vídeo mostra o menino nu caminhando pela Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, sendo acompanhado de perto pelo cachorro.

Quando um guarda se aproximou e pegou o menino no colo, o cão pulou nele. ‘’O cachorro está irredutível e não consegue largar a criança’', disse um dos agentes no vídeo.

Recomendados

Em entrevista ao site G1, Castro disse que o cão era muito esperto e evitou que o menino fosse atropelado, pois o guiava para andar sempre perto do meio-fio da avenida.

“Me aproximei e vi que a criança estava indo para o meio da rua e o cachorro fazendo a proteção, não deixava o garoto ir no meio da rua. Puxava a criança pro meio-fio. O cachorro que protegeu a criança”, relatou o GCM.

Resgate

Os guardas colocaram uma fralda no bebê e saíram com ele e o cão pelas ruas, em busca da família. Eles acionaram a sirene da viatura para chamar a atenção da população e acabaram encontrando o portão de uma casa aberto na Travessa do Chaco.

Os pais do menino apareceram e disseram que não tinham percebido que o filho tinha fugido. Eles disseram que tinham chegado cansados do trabalho, por volta das 2h, tomaram banho e todos foram dormir. Ambos não viram quando o bebê acordou e saiu de casa com o cão.

Os genitores foram levados para a Delegacia Seccional do Brás para prestar esclarecimentos. A criança e o animal foram devolvidos à família e ambos estavam ilesos.

“Tem gente dizendo que foi negligência. Não é negligência, é cansaço. É uma família que batalha, muito humilde. O pai trabalha como chapista de carro de lanche, trabalha de madrugada. Eles chegaram cansados do trabalho e dormiram, esqueceram de trancar a porta. Então isso pode acontecer com qualquer família”, alertou o guarda municipal.