Menina de 3 anos bebe soda cáustica e morre após passar 10 dias internada, no interior de São Paulo

Menina bebeu soda cáustica por engano e morreu após 10 dias internada no HC de Botucatu, no interior de SP (Reprodução)

A Polícia Civil investiga a morte da menina Elisa da Silva Marques, de 3 anos, que bebeu soda cáustica acidentalmente, em São Manuel, no interior de São Paulo. A criança estava na casa de uma prima, quando ingeriu o líquido sem saber que se tratava de um produto químico. Ela passou dez dias internada, mas não resistiu e faleceu na terça-feira (26).

Conforme a investigação, Elisa passou mal logo após consumir a soda cáustica, no último dia 16 de março, e foi socorrida por familiares para um hospital de São Manuel. Em função da gravidade do caso, ela foi transferida para o Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu, também no interior paulista, onde recebia tratamento. Porém, o quadro de saúde se agravou e ela morreu.

A soda cáustica, que também é conhecida como hidróxido de sódio, é uma substância corrosiva e tóxica, mas comumente utilizada em produtos de limpeza doméstica. Se ingerida por humanos, pode causar danos severos ao sistema digestivo.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Manuel, que vai ouvir os familiares da menina nos próximos dias para saber como ela teve acesso ao produto químico.