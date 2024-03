Criminosos fazem arrastão para roubar chocolates em shopping no RJ; vídeos mostram detidos

Clientes e comerciantes do Norte Shopping, no Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram surpreendidos por um arrastão, na noite de quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 20 pessoas foram detidas após serem flagradas roubando chocolates de lojas do local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os suspeitos eram levados para a delegacia (veja abaixo).

De acordo com a PM, os agentes foram acionados por comerciantes que diziam que suas lojas estavam sendo roubadas por várias pessoas. No local, os policiais flagraram a ação do grupo, que portava três caixas de bombons, além de 14 barras de chocolate.

Além dos suspeitos, o vigilante e o fiscal de uma das lojas roubadas também seguiram para a 23ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na noite de quarta-feira (27/03), policiais militares do 3° BPM (Méier) foram acionados para checar uma informação de furto em estabelecimento comercial na Avenida Dom Helder Camara, no Cachambi, na Zona Norte do Rio”, informou a corporação, em nota enviada à CBN.

“De acordo com o comando da unidade, o aviso foi de que vários suspeitos estavam praticando assaltos em uma das lojas do estabelecimento. Os policiais foram até o local e avistaram os suspeitos, no total de 20 e alguns deles, de posse dos produtos roubados. 14 barras e 3 caixas de chocolate, o vigilante e o fiscal da loja, além dos suspeitos foram conduzidos para a 23ªDP, onde o caso foi registrado”, concluiu a PM.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do shopping até a publicação desta reportagem.