Programa de TV tentou contato com Andrea Richthofen e ofereceu ajuda em troca de entrevista, mas não rolou: “Obrigado, tenho dinheiro”

Desde que seus pais foram assassinados e sua irmã, Suzane, presa, Andrea Richthofen pouco foi visto e até mesmo seu paradeiro era desconhecido, muito provavelmente uma estratégia adotada para evitar o constante assédio da mídia.

Há poucos dias, um programa da Rede TV descobriu que o agora homem feito, de 32 anos, estava morando em uma chácara em São Roque, no interior de São Paulo, e tentou a todo custo conseguir uma entrevista com Andreas.

Com a esquiva do rapaz, um apresentador chegou a cercá-lo na estrada da chácara, quando voltava do supermercado, para tentar persuadi-lo, chegando a oferecer ajuda em troca de uma conversa com o apresentador Geraldo Luiz.

O produtor de TV disse que a intenção do apresentador era “ajudar a dar um talento na chácara, como cortar o mato alto, mas Andreas cortou o assunto e respondeu que não precisava. “Não, obrigado cara, eu tenho dinheiro”, disse. Diante da insistência do apresentador, ele pediu para deixar o telefone que ele entraria em contato depois, mas a entrevista, pelo menos por enquanto, não rolou.

RECLUSO E SOLITÁRIO

Andreas vive recluso e sozinho desde que os pais foram assassinados em um plano sórdido arquitetado por sua irmã, Suzane von Richthofen, e os irmãos Cravinhos, e consumado a pauladas enquanto os pais dormiam, em sua casa, em 2002. Suzane, o namorado Daniel e o ‘cunhado’ Cristian foram presos e passaram muitos anos presos pelo crime.

Andreas ficou com toda a herança da família, avaliada em R$ 10 milhões, incluso nesse valor a chácara onde mora apenas com o caseiro da propriedade. Ele é visto normalmente pelos moradores locais andando a pé, com roupas simples e barba, indo e voltando do supermercado apenas para comprar gêneros de primeira necessidade.

Até hoje não se sabe se ele e a irmã voltaram a se falar desde que ela foi solta.