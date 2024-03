VÍDEOS: Passageiros têm que andar em trilhos após falha de energia na Linha 11-Coral da CPTM

Uma falha de energia afeta a Linha 11- Coral da CPTM, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (22). Por conta do problema, passageiros precisaram ser retirados de um trem e caminharam pelos trilhos até a estação mais próxima (veja no vídeo abaixo). A companhia diz que um pano molhado foi jogado nos cabos, provocando um curto-circuito. Assim, as locomotivas não circulam entre as estações Tatuapé e Luz.

Circulação de trens da Linha 11-Coral da CPTM é interrompida após falha em sistema de energia nesta sexta (22)

Conforme a CPTM, por conta do ato de vandalismo, registrado por volta das 6h45, o serviço do Expresso Aeroporto também foi interrompido. Técnicos atuam para a retirada do pano molhado, mas ainda não há previsão de normalização da circulação no trecho.

A companhia informou que, como alternativa, os passageiros podem fazer o caminho pelo Metrô e pela Linha 10-Turquesa.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram da lotação nas estações e também do fato de alguns terem que caminhar pelos trilhos. “Bom dia para quem? Sexta-feira, 7h, chovendo, e acaba a energia dessa ‘bagaça’. A gente andando no meio do trilho”, lamentou um usuário.

Pessoal tendo que descer do trem e caminhar pela linha da CPTM em direção à estação Brás. Agora.