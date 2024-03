Onda de calor pode fazer São Paulo bater recorde nos próximos dias

A previsão para a nova onda de calor que assola boa parte do país foi estendida e deve durar pelo menos até o final do verão, na próxima semana. Embora ventos marítimos tenham trazido um leve refresco na cidade de São Paulo, a cidade é uma entre as candidatas a registrarem recorde de calor nos próximos dias.

A previsão para a Capital é de temperatura até 35ºC até sexta-feira. Em Campo Grande, os termômetros devem chegar a 37ºC até quinta-feira e no Rio de Janeiro a expectativa é de temperaturas de 39ºC durante o final de semana.

De acordo com a Climatempo, as ondas de calor são bloqueios atmosféricos causados por sistemas de alta pressão atmosférica. A atual onda de calor está concentrada especialmente o centro, oeste e sul do Mato Grosso do Sul e a parte dos estados do sul do país, mas está sem movendo gradualmente em direção a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e no final de semana e começo da semana que vem o centro de alta pressão estará sobre a região sudeste. Nessas áreas, a tendência é que as temperaturas fiquem até 5º C acima do normal.

PREVISÃO PARA SP

Nesta quarta-feira, a cidade de São Paulo deve ter mais um dia de sol com algumas nuvens. Os termômetros devem chegar à máxima de 32º C, sem previsão de chuvas.

RECORDES DE CALOR

Ontem, algumas capitais registraram recordes de temperatura. São: