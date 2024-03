Suspeito por estupros em série, influencer teria feito 11 vítimas em uma semana

Uma série de estupros chamou a atenção da Polícia Civil do Ceará. Segundo informações, entre os dias 18 e 24 de fevereiro o influenciador Thiago Ferrari teria cometido crimes como estupro, tentativa de estupro e roubo nas regiões de Caucaia e Fortaleza.

Conforme publicado pelo G1, Thiago, que é natural de Minas Gerais, mas morava em Fortaleza, foi preso em sua casa. No mesmo dia de sua prisão os agentes também apreenderam veículos, roupas que teriam sido utilizadas durante os crimes, celulares e uma arma falsa.

Segundo a publicação, o número de possíveis vítimas de Thiago chegou a 17, sendo estas pessoas que denunciaram o influenciador. Apesar disso, os crimes do influenciador já datam de mais de uma década.

Ficha extensa

O primeiro registro no Ceará foi feito em 2010, quando ele teria estuprado uma menina de 12 anos. Em 2020, ele foi flagrado filmando mulheres no banheiro feminino de um centro comercial. No ano de 2022 ele foi preso por importunação sexual e por invadir uma casa e tentar estuprar uma criança de 8 anos e sua avó.

Somente em fevereiro de 2024 Thiago foi preso após supostamente cometer uma série de crimes em apenas uma semana. No dia 18 ele teria estuprado e roubado três mulheres; no dia 21, mais três vítimas e no dia 23 mais cinco vítimas de crimes que variam entre estupro, tentativa de estupro e roubo.

Segundo informações de Rachel Moreira, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, não existe um padrão entre as vítimas de Thiago, que ameaçava as vítimas alegando fazer parte de uma facção criminosa.

O delegado Valdir Passos, titular do 5º DP, revela ainda que o influenciador costumava exigir que as vítimas posassem para fotos após os crimes e utilizava as imagens para exigir dinheiro. Ele também trocava constantemente de veículos entre os crimes em uma tentativa de despistar as investigações.

A prisão de Thiago foi realizada no dia 26 de fevereiro e até o momento sua defesa não se pronunciou.

Leia também: Saiba quem é o influenciador digital preso suspeito de estuprar ao menos sete mulheres, no Ceará