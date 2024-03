Lotofácil: apostador de São José dos Campos acordou com R$ 1,7 milhão no bolso

Um apostador da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi o grande ganhador do concurso 3044 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira. O sortudo vai engordar sua conta bancária, de acordo com a Caixa, em R$ 1.754.676,90.

Os números sorteados nesta segunda feira foram 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Na faixa dos 14 acertos, 218 apostas foram premiadas com R$ 1.687,69; já entre as apostas que acertaram 13 números, 7.571 levaram R$ 30.

A loteria retoma sorteio nesta terça-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Quem quiser participar deste sorteio deve fazer sua aposta até 19h pelo aplicativo da Caixa e nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio é realizado a partir das 20h.

Quina acumulou no sorteio de ontem

A Quina acumulou no sorteio desta segunda-feira e o prêmio para quem acertar as cinco dezenas nesta terça-feira pode chegar a R$ 1,3 milhão.

Os números sorteados ontem foram:

06, 18, 22, 41, 62

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas e app da Caixa.