Frente fria chega a São Paulo trazendo risco de temporal em todo o estado

Uma frente fria que avança pelo sul do país deve chegar a região sudeste ainda nesta terça-feira trazendo chuva forte para o estado de São Paulo.

De acordo com a Climatempo, os paulistanos terão um dia de sol e calor nesta terça-feira, mas na parte da tarde e à noite há previsão de pancadas de chuvas fortes com raios, com alerta de temporais para a região sul e leste do estado, incluindo as cidades da Grande São Paulo e região metropolitana.

Segundo os meteorologistas, há risco de chuva moderada a forte também no noroeste de Minas Gerais, Grande Rio e Grande Belo Horizonte. No litoral do Espírito Santo a chuva deve ser passageira.

CICLONE EXTRATROPICAL NO SUL

Um ciclone extratropical intenso se formou em alto-mar, a leste da Argentina, impulsionando o ar frio do sul do continente para o território do Rio Grande do Sul, trazendo também muitas nuvens e chuva para os estados sul e sudeste.

De acordo com os meteorologistas, o ciclone não oferece maior risco ao continente brasileiro. Embora provoque vento forte em mar aberto e ondas de até seis metros, oferecendo risco para a navegação.

No litoral sul e sudeste, a previsão é que o ciclone provoque ressaca com ondas de até 2,5 metros entre o litoral gaúcho e carioca.