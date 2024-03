Criança de cinco anos cai de janela de prédio e padrasto é preso; reação ao encontrar menina ferida chocou testemunhas

O padrasto de uma criança de cinco anos, que caiu do quinto andar de um prédio em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi detido por abandono de incapaz.

De acordo com a Band, a menina foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital João XXIII. Ela e as duas irmãs, de sete e dois anos, estavam sob os cuidados do homem, que deixou as crianças sozinhas.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 28 anos saiu para visitar a mãe das crianças no trabalho e apresentava sintomas de embriaguez. Testemunhas também relataram que ele pegou a menina de forma brusca ao encontrá-la ferida no local da queda.

A rede de proteção da janela pela qual a criança caiu estava cortada, e facas estavam ao alcance das crianças no apartamento. As meninas foram entregues à mãe na mesma noite, após serem encontradas sujas e com forte odor de urina e fezes.