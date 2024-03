Resultado da Lotofácil 3043: veja os números deste sábado

Se você apostou na Lotofácil neste sábado pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Lotofácil para este sábado, 2 de março:

01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25

Ontem saiu para SC e PE

Dois apostadores foram premiados no sorteio desta sexta-feira do concurso 3042 da Lotofácil. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Recife, em Pernambuco, e Alvorada, no Rio Grande do Sul, e cada um deles vai levar para casa R$ 1.523.857,98.

Prêmio da Quina continua acumulado

Confira os números sorteados para a Quina neste sábado, cujo prêmio acumulado deve pagar ao sortudo que acertar as cinco dezenas a quantia de R$ 11,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números da Quina:

32, 44, 45, 46, 50