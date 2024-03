Prêmio da Lotofácil de sexta-feira sai para o Nordeste e o sul do país

Dois apostadores foram premiados no sorteio desta sexta-feira do concurso 3042 da Lotofácil. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Recife, em Pernambuco, e Alvorada, no Rio Grande do Sul, e cada um deles vai levar para casa R$ 1.523.857,98.

Os números sorteados foram:

01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25

Além dos dois sortudos, foram premiados no sorteio de ontem da Lotofácil 339 apostas que acertaram 14 números, com R$ 1.708,38 cada, e 13.856 ganharam R$ 30 por acertar 13 números.

SORTEIO DE HOJE

Hoje tem sorteio novamente da Lotofácil. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas deste sábado é de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

As apostas podem ser feitas até 19h. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa Econômica Federal no Facebook e Youtube.

Quina acumulou de novo

A Quina acumulou novamente no sorteio desta sexta-feira.

Os números sorteados foram 24, 26, 54, 56, 66.

Cento e onze apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 4.908,22.

O sorteio da Quina volta a ser realizado neste sábado e promete pagar R$ 12,5 milhões a quem acertar as cinco dezenas.