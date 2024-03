Hoje tem sorteio milionário da Mega-Sena

Neste sábado, dia 2 de março, a Mega-Sena realiza um dos sorteios com maior prêmio deste ano. Quem acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 185 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para levar essa bolada para casa, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta pelo aplicativo da Caixa ou nas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

SORTEIO DE QUINTA-FEIRA

Na quinta-feira ninguém levou o prêmio principal, mas 152 apostas foram premiadas com R$ 45.680,09 cada uma por acertar a quadra. Os números sorteados na quinta-feira foram 07, 20, 22, 29, 41 e 58.

Mais Milionária também tem prêmio especial neste sábado

Além da Mega-Sena, outra loteria com sorteio neste sábado que está com prêmio acumulado é a Mais Milionária, que deve pagar a quem acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos da sorte o valor de R$ 147 milhões, de acordo com a Caixa.