‘Samurai do sertão’ invade hospital na Bahia e ataca segurança

As câmeras de segurança do Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO) de Feira de Santana, na Bahia, filmaram o momento em que um desconhecido invade a emergência armado com uma espada e com o rosto parcialmente coberto, na manhã desta quarta-feira.

Depois de trocar algumas palavras com o segurança, que está encostado no balcão, ele roda a espada na mão, no melhor estilo samurai, e parte para o ataque, tentando dar um golpe com a espada no segurança.

O segurança, no entanto, não se acanha com a arma, defende o golpe com o braço e parte para cima do agressor a socos e pontapés, conseguindo dominar o homem com ajuda de outro funcionário que presenciou a cena.No momento do ataque havia mulheres com crianças que aguardavam atendimento e elas correram para se proteger. Nenhum paciente ou acompanhante se feriu.

O hospital não quis comentar o caso ou divulgar a identidade do homem armado, mas disse que ele sofre de problemas psicológicos.

O samurai do sertão foi dominado e entregue às autoridades com ferimentos leves no rosto. O segurança sofreu ferimentos leves e já voltou ao trabalho.