Adolescente de 13 anos morre após ser arrastado por enxurrada na Região Metropolitana de SP

O adolescente Pablo Oliveira dos Santos, de 13 anos, morreu após ser arrastado por uma enxurrada durante uma forte chuva em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (28). O garoto chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital, mas sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com a Defesa Civil, testemunhas contaram que Pablo decidiu brincar na rua ao ver a enxurrada, pois ela parecia com um “tobogã”. Assim, escorregou e foi levado pela força da água. Já na parte de baixo, foi puxado para dentro de um bueiro. O menor foi encontrado logo após o pedido de resgate, mas acabou falecendo no hospital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a chuva forte que atingiu São Paulo na quarta-feira causou outros transtornos e deixou toda a cidade em ateção para o risco de alagamentos entre 15h e 17h40. No total, foram registrados 40 chamados em função de quedas de árvores.

Ainda segundo a Defesa Civil, na Vila Gustavo, na Zona Norte, uma residência abandonada desabou. Apesar do susto, nenhum vizinho ficou ferido.

Já em Guarulhos, na Grande São Paulo, a água invadiu a estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade da CPTM. O local está sem telhas desde janeiro deste ano.

