Amante mata homem que não quis largar família: “não vai ficar com ninguém”

Uma mulher de 24 anos revoltada com o fato do amante se recusar a abandonar a mulher para ficar com ela confessou em sua rede social que havia matado o homem, pai de 5 filhos. “Matei mesmo. Não quis largar a família para ficar comigo, não fica com ninguém.”

O caso ocorreu em São José da Tapera, no interior de Alagoas, em 2021, mas ela só foi presa nesta segunda-feira.

De acordo coma polícia, Antônio Celso Fernandes Junior foi atraído pela amante para a casa do irmão dela, onde ele foi executado. A jovem fugiu da cidade e permaneceu foragida até agora, quando foi descoberta morando na cidade de União dos Palmares, também nas Alagoas.

Desde o dia do crime a polícia vasculha as redes sociais da criminosa e lá ela confirma o crime em um post feito após o assassinato. Nele, ela reconhece que é uma assassina e desdenha dos filhos, que ficaram órfãos de pai. “Sou uma assassina, matei o pai de 5 filhos e deixei eles todos sozinhos no mundo”, postou.

Sua identidade não foi divulgada, mas a polícia descobriu após cumprir o mandado de prisão que ela agora ela tinha um filho recém-nascido. A matadora do amante vai responder por homicídio qualificado.