Grávida de Dani Alves? Imprensa espanhola especula que Joana Sanz estaria esperando filho antes da prisão do marido

Um vídeo divulgado no TikTok pela modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Dani Alves, em homenagem a sua falecida mãe levantou a polêmica tese de que ela estava grávida antes da prisão do marido, condenado por estuprar uma jovem em Barcelona.

No vídeo, apagado pela própria Joana antes do julgamento de Dani Alves, a modelo canária aparece comendo com a mãe no que parece ser uma pizzaria. A imagem mostra o momento em que ela oferece para a mãe uma caixa onde está escondido um presente embrulhado entre papéis azuis e rosas: uma chupeta e alguns acessórios do Mickey Mouse. A mãe reage com lágrimas nos olhos.

Não é possível ouvir o que elas estão conversando, pois o vídeo tem uma música de fundo, mas, segundo a matéria publicada pelo jornal La Vanguardia, é possível ver a modelo mostrando para a mãe um teste de gravidez, que se presume ter dado positivo em função da reação da mãe.

Joana Sanz nunca fez qualquer menção ao assunto e nem confirmou as especulações da imprensa espanhola, mas se efetivamente estava esperando um filho do marido antes dele ser preso, perdeu o bebê nos meses seguintes.

Na postagem do vídeo, a modelo diz: “Acho que o que mais me dói neste dia é que não vou mais compartilhar isso com você...foram tantas lembranças para reconstruir que fico frustrada. Às vezes o momento da reunião familiar “grudou” na gente sem pensar na sorte que temos por ter esses momentos”, disse. E complementa: “Estou com saudades, mamãe, me perdoe por não poder ir para a Disney com uma pessoinha... Vou reencontrar o caminho, tudo passa.”

Se isso for verdade, diz a notícia, é possível compreender o que passou a modelo Joana Sanz nos fatídicos meses do começo de 2023, quando viu seu marido ser preso por abuso sexual pouco depois de perder a mãe para o câncer, somando-se a isso a perda de um filho.