Sem ganhadores no sábado, Mega-Sena retorna na terça-feira com prêmio de R$ 120 milhões

O sorteio de sábado da Mega-Sena não trouxe novidades para os amantes da loteria. Mais uma vez ninguém meteu as mãos na bolada sorteada e o prêmio voltou a acumular, desta vez para o sorteio de terça-feira quando o apostador que tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa a quantia de R$ 120 milhões.

Os números sorteados ontem foram:

09, 33, 45, 55, 56, 59

O número de apostadores que acertaram a quina mostra a concorrência que o sorteio teve pelo prêmio de quase R$ 100 milhões. Cento e cinquenta e duas apostas acertaram a quina e ganharam, cada uma, R$ 44.288,17. Na faixa dos quatro acertos, 14.561 apostas ganharam R$ 660,45.

PRÓXIMO SORTEIO

Na terça-feira, a partir das 20h, a Mega-Sena realiza novo sorteio do prêmio acumulado de R$ 120 milhões. Para concorrer, os apostadores têm até 19h do dia do sorteio para fazerem suas apostas. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

O sorteio da Mega-Sena é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.