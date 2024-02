Resultado da Lotofácil: aposta de São Paulo leva o prêmio deste sábado

Uma única aposta da cidade de Getulina, no interior de São Paulo, vai começar a semana com a conta bancária mais gorda. O sortudo ou a sortuda ganhou no sorteio deste sábado o prêmio de R$ 1.649.741,01 em uma aposta feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Os números sorteados para a Lotofácil deste sábado foram

01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23

Além do ganhador, 155 apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 2.231,70. Na faixa dos 13 pontos, 7.668 apostas faturaram R$ 30,00.

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira prometendo paga a quem acertar as 15 dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Para apostar, basta dirigir-se às casas lotéricas ou usar o aplicativo da Caixa. A aposta simpes da loteria custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina acumulou

Os apostadores da Quina não tiveram a mesma sorte e ninguém levou o prêmio principal no sorteio deste sábado. A loteria retorna nesta segunda-feira com um prêmio estimado de R$ 7 milhões.