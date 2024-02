Mega-Sena acumulada ultrapassa a casa dos R$ 100 milhões

Já perdeu-se a conta do número de sorteios da Mega-Sena sem ganhadores e o prêmio continua acumulando e subindo cada vez mais. Ontem, mais uma vez, ninguém levou o dinheiro da Mega e o sorteio agora volta só no próximo sábado, quando deve pagar a quem acertar os seis números sorteados um prêmio estimado em R$ 110 milhões.

Os números sorteados ontem foram 13, 15, 28, 37, 40, 57

No sorteio de ontem setenta e sete apostadores fizeram cinco pontos e cada um deles faturou R$ 65.378,35.

Sorteio de sábado

A Mega-Sena retorna no próximo sábado. Para disputar o prêmio milionário da loteria é necessário efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima é de R$ 5.

O sorteio da loteria é realizado ao vivo no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa Econômica Federal no Facebook e Youtube.