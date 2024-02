Lotofácil de quinta-feira: prêmio acumulado é dividido por sete apostadores

Sete apostadores de vários estados do país acertaram as quinze dezenas do sorteio de ontem da Lotofácil e cada um deles vai engordar sua conta bancária com R$ 477.778,61.

As apostas vencedoras foram feitas em diferentes estados do país. Os ganhadores são das cidades de Curitiba e Umuarama, no Paraná, Itaboraí e Rio de Janeiro, no estado do Rio, Vila Velha, no Espírito Santo, Jequitinhonha, em Minas e Santa Ernestina, em São Paulo.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Lotofácil foram:

01, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Na faixa dos 14 pontos, 748 apostas foram premiadas com R$ 723,36; já na faixa dos 13 números, 19.079 apostas levaram R$ 30.

A loteria retorna nesta sexta-feira com o sorteio de seu prêmio básico estimado em R$ 1,7 milhão. O sorteio será realizado a partir das 20h e pode ser acompanhado ao vivo nos canais da Caixa Econômica Federal no Youtube e Facebook.

Quina acumulou em R$ 1,3 milhão

O sorteio da Quina desta quinta-feira não teve ganhadores na faixa principal de premiação e o apostador que tentar a sorte nesta sexta-feira pode ganhar um prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão.

Veja os números sorteados no sorteio desta quinta-feira:

01, 11, 37, 42, 72