Lotofácil acumulou; prêmio para hoje é de R$ 4 milhões

Ontem não foi um dia de sorte para os apostadores da Lotofácil, já que nenhum deles levou o prêmio principal do sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal.

E não foi por falta de tentativa. Cento e cinquenta e nove apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 2.028,32; na faixa dos treze acertos, 7.333 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Os números sorteados para esta quarta-feira foram:

02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25

A Lotofácil retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário com prêmio acumulado. Quem acertar as quinze dezenas pode levar para casa um prêmio de R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa.

Para concorrer a esse prêmio, é preciso fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h.

Quina de R$ 20 milhões sai para o Paraná

Um apostador do Paraná, mais especificamente da cidade de Abatiá, levou sozinho o prêmio acumulado da Quina no sorteio desta quarta-feira. O sortudo vai engordar sua conta bancária em R$ 19.857.173,33.

Na faixa dos quatro acertos, 86 apostas foram premiadas com R$ 8.266,30.

Os números sorteados foram:

06, 36, 39, 44, 45