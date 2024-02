Caso Madeleine McCann: Homem revela que sequestro da criança foi planejado

O caso de Madeleine McCann, a criança britânica desapareceu em 2007, na Praia da Luz, em Portugal, continua sendo investigado e novas informações foram divulgadas essa semana

De acordo com o Gb News, Ken Ralphs, confirma o envolvimento de Christian Brueckner, um pedófilo alemão condenado, no desaparecimento da criança.

Ele disse que Brueckner, o principal suspeito no caso, tentou na época recrutar um amigo em comum para ajudar a encontrar uma criança para vender a um casal sem filhos.

Reprodução (Divulgação)

O amigo em comum, que por questões legais não teve o nome revelado, fazia parte de um círculo de homens que vivia em lugares isolados no sudoeste de Portugal. Ele se mudavam bastante e eram boêmios.

Sendo assim, um plano para roubar uma criança de uma família que estivesse de férias foi elaborado. No entanto, ao redor de uma fogueira, Ralphs e o amigo tomavam cervejas quando a confissão sobre o crime foi feita.

“Meu amigo começou a chorar. Perguntei o que estava acontecendo e, eventualmente, ele confessou que se estava se envolvendo com o Christian para roubar uma criança de uma família rica na Praia da Luz”, contou.

O homem de 59 anos explicou que há 17 anos seu amigo e sua família moravam em uma barraca e que Brueckner sabia que ele era “vulnerável e queria viajar para o exterior”, mas não tinha dinheiro para isso.

“Eu disse que ele não podia se envolver no sequestro de uma pessoa para obter resgate, isso é ridículo, então ele explicou – ‘não, não é assim’. Christian tinha um cliente, um comprador, um casal alemão que não podia ter filhos”, explicou.

Após descobrir o desaparecimento de Madeleine, ele chegou a procurar a polícia com mapa de como chegar a uma floresta que poderia ser importante para o caso. O amigo aliado de Brueckner desapareceu.

“Me disseram que alguém tinha feito contacto com o meu amigo no estrangeiro e ele negou me conhecer, mas tenho uma dúzia de testemunhas que dirão que ele está mentindo”, falou sobre a situação atual do caso.

Ralphs enviou um relatório detalhado para o promotor alemão que agora lidera a investigação do caso Madeleine McCann.