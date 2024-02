Lotofácil retoma sorteio nesta quarta; prêmio está acumulado

Após o feriado de Carnaval a Caixa retoma os sorteios diários das loterias e nesta quarta-feira tem sorteio da Lotofácil e da Quina.

A Lotofácil retona com prêmio acumulado e deve pagar nesta quarta-feira ao apostador que acertar as quinze dezenas uma quantia de R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e para tentar a sorte no sorteio de hoje deve ser realizada até o horário de encerramento das casas lotéricas, às 19h.

O sorteio da loteria será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Youtube e Facebook.

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado, os números sorteados foram:

03, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25

Quina acumulada paga R$ 11 milhões

A Quina também não teve ganhadores no último sorteio, realizado no sábado, e para esta quarta-feira retoma o sorteio com a promessa de pagar um prêmio de R$ 11 milhões ao sortudo que acertar as cinco dezenas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.

SORTEIO DE SÁBADO

Os números sorteados no sábado foram 03, 41, 42, 51, 60

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sábado, trinta apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 14.943,87 cada uma.