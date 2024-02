Linha 12 – Safira volta a operar normalmente em SP, após quase dois meses de interdição

Interditada em 26 de dezembro para realização de obras para dar maior fluidez na circulação de trens, a Linha 12 – Safira, da CPTM, voltou a operar normalmente nesta quarta-feira, em São Paulo.

A linha é uma importante via de acesso para os passageiros que partem da zona leste da cidade e dos municípios do Alto do Tietê para a região central da cidade. Os testes para liberação começaram na quinta-feira da semana passada, mas somente hoje foi liberada para os passageiros.

De acordo com a CPTM, foi instalada novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), formando dois travessões (em formato de X), que vai facilitar a chegada e partida das composições na Estação Brás, dando mais rapidez ao sistema. Também foram feitas melhoras na na rede aérea e em sistemas de sinalização das vias.

No total a Linha 12- Safira tem 13 estações ligando a estação Brás, no centro da Capital, a Calmon Viana, no município de Poá, na Grande São Paulo, em uma extensão de 39 quilômetros. Circulam diariamente pela linha, de acordo com a CPTM, 263 mil pessoas nos dias úteis.

“As equipes de manutenção e operação da CPTM trabalharam ininterruptamente para que as obras finalizassem o mais rápido possível, assim conseguimos entregar a operação normalizada com todas as melhorias 11 dias antes do previsto”, afirma o presidente da CPTM, Pedro Moro.