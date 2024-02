São Paulo pode ter calor recorde antes da chegada da frente fria

Uma frente fria deve chegar à região sudeste no início da noite desta terça-feira, mas antes disso os estados de São Paulo e Rio de Janeiro podem bater o recorde de calor, de acordo com dados da Climatempo.

A previsão é de que a chegada da frente fria alivie o forte calor e traga chuva para toda região sudeste entre quarta e quinta-feira, mas nesta terça-feira a previsão e que a cidade de São Paulo atinja os 34º C e o Rio de Janeiro chegue a 40ºC.

A maior temperatura registrada em São Paulo neste no foi 34,3ºC nos dias 8 e 9 de janeiro e no Rio, 39,5ºC no dia 17 de janeiro, por isso existe a possibilidade do calor de hoje bater o recorde do ano nas duas capitais.

Para efeito de comparação, nesta segunda-feira a máxima registrada em São Paulo foi de 32,3ºC e no Rio, de 37,7°C.

Nesta segunda-feira, o lugar mais quente do Brasil foi em Quaraí, no sudoeste do Rio Grande do Sul, que registrou 40,2º C. Em Uruguaiana o calor também bateu recorde do ano, com 40,1º C.

Frente Fria

Se hoje São Paulo pode bater recorde de calor, a previsão para quarta-feira é de temperatura máxima de 27ºC e na quinta cai ainda mais, chegando a 25º C. As madrugadas também ficam mais frescas, com temperaturas entre 17º C e 18º C. As pancadas de chuva continuam no final da tarde até quinta-feira.