Semana começa com sol e calor, mas frente fria avança para o Sudeste

O paulistano vai poder curtir os dois últimos dias de Carnaval com bastante sol e calor, mas uma frente fria já atravessa o sul do país e deve mudar o tempo em todo sudeste já na terça-feira à noite, de acordo com dados da Climatempo.

Nesta segunda, o sol brilha na maior parte do dia e a temperatura chega aos 33º C, mas no final da tarde e da noite estão previstas pancadas de chuvas, com possibilidade de raios.

Na terça-feira a temperatura sobe ainda mais e a máxima pode chegar aos 34º C na Capital, mas a frente fria chega no final da tarde trazendo muita umidade e provocando chuvas fortes nas cidades do sul e leste de São Paulo.

A combinação do calor e umidade trazido pelo sistema devem deixar todas as cidades da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista em estado de atenção para alagamentos e risco de deslizamentos.

Na quarta-feira, o paulistano começa a sentir também a mudança de temperatura, com os termômetros caindo para máxima de 27ºC e na quinta, 26 º C. Ainda na quarta a frente fria começa a se deslocar para o alto mar, na altura do Rio de Janeiro, mas ainda trazendo muitas nuvens carregadas para o interior de São Paulo, que deve enfrentar mais um dia de chuvas moderadas e fortes,

De acordo com dados da Climatempo, as cidades do interior de São Paulo, sul de Minas e do extremo sul do Rio de Janeiro devem ser as mais atingidas pelas chuvas, que devem vir acompanhadas de raios e ventos variando entre 50 e 70 km/h.