Julgamento de Dani Alves: acusada de falso testemunho, modelo Joana Sanz ameaça com processo

A esposa de Dani Alves, a modelo Joana Sanz, voltou às redes sociais após o julgamento do jogador brasileiro para dar um recado às pessoas que a estão acusado de mentir durante seu testemunho no processo.

“Pela saúde mental, queria ficar fora de todo este circo mediático que foi criado. Mesmo assim, a chuva constante de informações falsas levou-me a ter de voltar a falar”, disse, deixando claro que não estava disposta a tolerar falsas acusações.

“Para começar, é muito grave que eu seja acusado de falso testemunho e estou tomando medidas legais contra os meios de comunicação que iniciaram isso e fizeram eco a essa acusação”, disse a modelo. “Por outro lado, quanto cinismo existe neste país. Liberdade de expressão? Mais coisas, mas não vale a pena o desgaste”, com concluiu.

As acusações começaram quando ela afirmou, durante seu depoimento, que estava em casa na madrugada em que Dani Alves supostamente estuprou a jovem na boate Sutton. Segundo ela, naquela noite ele chegou de madrugada cheirando a álcool e trombou com o armário antes de cair na cama completamente embriagado. “No WhatsApp perguntei se ele vinha jantar e ele disse que não. Mais tarde, não me lembro. A última mensagem foi por volta das onze da noite”, disse no julgamento.

Seu depoimento corroborou a estratégia da defesa para tentar diminuir a pena do jogador, caso ele seja considerado culpado, uma vez que na Espanha o alcoolismo pode ser um atenuante. O problema é que o depoimento de Joana Sanz na fase inicial de investigação dizia que ela não estava em Barcelona naquela noite, mas nas Ilhas Canárias, na casa de sua mãe.

Não se sabe até que ponto o depoimento da modelo pode ‘aliviar’ a pena do jogador ou mudar o curso da decisão da Justiça. A imprensa espanhola não acredita que os juízes aceitem a versão do alcoolismo, mas somente no veredicto final dos juízes será possível saber o desfecho do caso Dani Alves. Enquanto a decisão da Justiça não sai, ele vai continuar preso no presídio Brians 2, em Barcelona.