Lotofácil acumulou; próximo sorteio será na quarta-feira

O sorteio deste sábado da Lotofácil chamou a atenção dos apostadores, mas não pelo número de ganhadores, como ocorre com as demais loterias, mas por não ter ganhadores na faixa principal de premiação, coisa que não acontece todo dia.

O prêmio acumulou para o próximo sorteio, que em virtude do feriado do Carnaval deverá ocorrer somente na quarta-feira. O prêmio estimado para o sorteio é de R$ 4 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram:

03, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25

Na faixa dos 14 pontos, duzentos e sessenta e cinco apostas levaram neste sorteio de sábado R$ 1.479,72. Os apostadores que acertaram 13 números, 10.370 no total, ganharam R$ 30,00 cada.

O sorteio da próxima quarta-feira será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta deve ser feito até 19h do dia do sorteio. A aposta simples, com 15 números marcados, custa R$ 3.

Quina também não teve ganhadores

A Quina também não teve nenhum ganhador no sorteio de sábado na faixa principal e acumulou para o próximo sorteio, quando deve pagar ao sortudo que acertar as cinco dezenas um total de R$ 11 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram:

03, 41, 42, 51, 60

O próximo sorteio da Quina será na quarta-feira, após o Carnaval. As apostas devem ser feitas até 19h do dia do sorteio. A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.