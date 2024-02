Museu do Ipiranga terá entrada gratuita na segunda-feira de Carnaval; veja programação

Museu do Ipiranga terá entrada gratuita na segunda-feira (12) de Carnaval Imagens do Museu do Ipiranga. (Divulgação/Governo de SP)

O Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, que fica na Zona Sul de São Paulo, terá entrada gratuita na segunda-feira (12) de Carnaval. Já os turistas que quiserem visitar as exposições nos dias 10, 11 e 13 deverão adquirir seus ingressos pela internet. Na quarta-feira (14) o local estará fechado.

Segundo a direção do museu, até o dia 3 de março, as quartas-feiras seguirão com entrada franca. Porém, os ingressos são limitados e podem acabar em pouco tempo. Sendo assim, a orientação é que os visitantes garantam sua entrada na bilheteria ou pela plataforma Sympla com antecedência.

O preço do ingresso custa R$ 30, sendo que estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência pagam meia, ou seja, R$ 15.

Por conta dos desfiles dos blocos de rua, o acesso ao Jardim Francês e ao museu pela Rua dos Patriotas estará interditado nos dias 10 e 13. Já os acessos pela Avenida Nazaré, Rua Xavier de Almeida e Rua Padre Marchetti estarão livres.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento, em São Paulo. Clique aqui para ver a programação completa.