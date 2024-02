Apostadores de Marília (SP) e Cuiabá (MT) comemoram prêmio da Lotofácil

Duas apostas feitas em estados diferentes acertaram as quinze dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio desta sexta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Marília, no interior de São Paulo, e Cuiabá, no Mato Grosso, e ambas passarão o Carnaval com R$ 1.014.898,35 a mais sem suas respectivas contas bancárias.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23

Na faixa dos 14 acertos, foram 192 apostas contempladas com R$ 2.216,68 cada um; já na faixa dos 13 números, 6.758 apostas faturaram R$ 30.

O sorteio diário da loteria retorna neste sábado com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa. Para concorrer a essa bolada é necessário fazer sua aposta antes do encerramento do horário das casas lotéricas, às 19h.

O sorteio das loterias da Caixa ocorrem a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Facebook e no Youtube.

Quina mais uma vez não teve ganhadores

Mais uma vez o prêmio da Quina não sai para nenhum apostador e acumula. No sorteio desta sexta-feira foram premiados apenas apostadores que fizeram a quadra, com o pagamento de R$ 7.432,16 feito para 62 apostas.

A loteria retorna neste sábado com a expectativa de pagar ao sortudo que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 6,5 milhões.