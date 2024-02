Resultado da Lotofácil 3026: Veja os números sorteados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, véspera de feriado, a Lotofácil vai pagar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão a quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados pela Lotofácil desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23

SORTEIO DE ONTEM

Um único apostador levou para casa todo o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta vencedora foi feita na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, e o prêmio que o responsável por essa aposta vai levar para casa é de R$ 1.846.077,29.

Além do ganhador do prêmio principal, foram premiadas ainda 211 apostas que acertaram 14 números, cada uma com R$ 1.834,51, e 7.311 apostas que acertaram 13 números, com R$ 30 cada.

Veja também os números sorteados pela Quina

A Quina continua acumulada e nesta sexta-feira quem for capaz de acertar as cinco dezenas da loteria pode levar pra casa um prêmio estimado em R$ 5,1 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira:

16, 35, 58, 62, 79