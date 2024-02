IPVA 2014: placas 1,2 e 3 devem fazer pagamento integral até o dia 15 de fevereiro em SP

Quem optou por não pagar o IPVA 2024 integral com desconto pode efetuar o pagamento à vista agora em fevereiro, mas sem os 3% de desconto.

O calendário de vencimento no estado de São Paulo recomeça no dia 11 e segue até o dia 24, de acordo com o final da placa do veículo. Quem optou pelo parcelamento deverá efetuar o pagamento da segunda parcela.

Carros com placa final 1, 2 e 3 deverão recolher o imposto até o dia 15 de fevereiro, em função do feriado de carnaval. O valor a ser pago pode ser consultado no caixa do banco ou no portal da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo (Sefaz-SP) informando apenas o número do Renavam e a placa do carro.

O pagamento pode ser feito diretamente nos caixas de autoatendimento dos bancos apenas com o número do Renavam, pelo Internet Banking e nas casas lotéricas. A novidade neste ano é a opção de fazer o pagamento via Pix. Para pagar com essa modalidade, basta acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que será usado para o pagamento. O QR code vale apenas por 15 minutos, após esse prazo expira e deverá ser gerado outro código.

A Sefaz-SP pede que todos que efetuarem pagamento via Pix fiquem atentos com a informação do pagamento para evitar golpes. O pagamento deve ser destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.

LICENCIAMENTO

Quem quiser, poderá antecipar o pagamento do licenciamento anual, cujo calendário de cobrança começa somente em julho. Para isso, o proprietário deverá antes quitar todos os débitos pendentes, como IPVA, multas de trânsito e taxas atrasadas.

Confira o calendário de pagamento do IPVA SP - 2024