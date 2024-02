Estudante passa 2 meses preso por engano por conta de uma série de coincidências com o suspeito

Após passar 2 meses preso, um estudante de Direito foi solto depois que a Justiça confirmou um engano em sua prisão. Luiz Brendo Mac Dovel do Nascimento foi detido em Aparecida de Goiânia após se apresentar à Polícia devido a uma intimação.

Conforme publicado pelo G1, a mãe do jovem conta que além de ter o nome parecido com o do suspeito, o filho tem a mesma naturalidade; o mesmo ano de nascimento; o mesmo nome da mãe e este no estado em que ocorreu o crime no período da ocorrência.

O rapaz, que tem 23 anos, se apresentou à delegacia após receber uma intimação. Ele foi preso no dia 12 de dezembro e liberado no dia 1° de fevereiro após a emissão do alvará de soltura.

Segundo informações da publicação, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) revelou que o caso foi averiguado novamente depois que um policial se sensibilizou com o relato da mãe de Luiz durante uma visita ao filho.

Após a nova verificação, foi identificado que o jovem compartilhava diversos dados com o suspeito do crime.

Dados parecidos

Luiz conta que se apresentou à delegacia após receber uma intimação. Na ocasião ele foi informado de que tinha um mandado de prisão contra ele devido a uma tentativa de latrocínio cometido em Santa Catarina. Após sua prisão, o estudante de direito explicou que estava no estado para fazer uma prova do Exército.

Durante o período em que ficou preso, Luiz também soube que passou em um concurso público em Goiás, mas não pôde se apresentar por estar detido. Em desabafo, a mãe do jovem fala: “Meu filho é inocente, fez direito três anos, passou em concurso”.

Segundo a publicação, a Polícia Civil de Goiás emitiu uma nota afirmando que adota as cautelas cabíveis ao cumprimento dos mandados de prisão, e que este é informado ao Poder Judiciário em até 24 horas.

