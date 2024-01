Chuva e ventos de origem polar derrubam a temperatura em São Paulo

Após uma semana de calor intenso, inclusive de madrugada, o paulistano enfrenta dias com temperaturas bastante incomuns para o verão. De acordo com a Climatempo, a presença de ventos frios de origem polar e a grande quantidade de nuvens que cobrem toda a Grande São Paulo estão derrubando a temperatura.

A máxima prevista para esta terça-feira não deve passar dos 22º C e na quarta e quinta-feira deve ficar na média dos 23ºC. As madrugadas, porém, ficam bem mais fria e algumas noites os termômetros chegam a cair para 17º C.

O frio não atinge apenas o estado de São Paulo. De acordo com os meteorologistas, as capitais como Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória devem registrar as menos temperaturas deste ano durante a semana.

MAIS CHUVA

A previsão para esta terça-feira, de acordo com a Climatempo, é de mais chuva durante todo o dia. Uma grande quantidade de umidade chega ao sudeste vinda da região norte do país e também do litoral, gerando muitas nuvens sobre todo o estado de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para temporais com raios e rajadas de vento entre 71 km e 90 km para o litoral, centro norte de São Paulo e para o Vale do Paraíba nesta terça-feira, com grande volume de chuva durante todo o dia.