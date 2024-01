Pagamento do licenciamento 2024 pode ser antecipado e quitado com IPVA

Os motoristas que desejarem, independentemente do final da placa do veículo, já podem pagar antecipado o licenciamento anual obrigatório de 2024, de acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

O serviço é oferecido juntamente com o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) com objetivo de evitar o esquecimento de pagamento por parte do proprietário e a conseqüente inadimplência.

A taxa do licenciamento para 2024 é de R$ 160,22, de acordo com a divulgação da Coordenação da Administração Tributária do Estado de São Paulo, e tanto o pagamento quanto a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) são totalmente digitais.

Para efetuar o pagamento, basta informar o número do Renavam e efetuar a quitação nos caixas eletrônicos, pelo internet banking, aplicativos de banco ou via Pix.É imprescindível que não haja qualquer pendência com IPVA ou multas. Uma vez pago o imposto, o proprietário pode baixar o e-CRLV nos portais do Poupatempo ou Detran-SP.

Quem preferir pode esperar o calendário anual de pagamento, que começa em julho e vai até dezembro, de acordo com o final da placa do veículo.

Os motoristas flagrados dirigindo carro não licenciado comete infração gravíssima e pode ter seu carro removido para o pátio do Detran-SP, pagar multa de R$ 293,47 e leva ainda sete pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).