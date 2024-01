“Senti minha virilha esquentar”: homem que teve pênis cortado pela esposa conta detalhes da agressão

Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, recebeu alta médica no dia 24 de dezembro, após ter seu pênis cortado com um golpe de navalha de sua esposa, Daiane dos Santos Faria, de 34 anos, que se entregou à polícia e confessou logo após o crime, em Atibaia, interior de São Paulo.

Oliveira disse que na noite fatídica tudo foi muito rápido. Ele foi atraído pela esposa para cama com a promessa de uma noite de amor e passou a acariciar seu pênis, mas de repente ele sentiu sua virilha esquentar. Ele afastou a mulher e acendeu a luz. “Tinha muito sangue e eu perguntava ‘Por que você fez isso?’”, disse.

Além do cortar seu pênis, a esposa jogou o órgão na privada e deu descarga para ter certeza de que não seria possível fazer um reimplante. Ela também escondeu a chave do carro e o marido teve que andar até a unidade de pronto atendimento do bairro tentando conter a hemorragia no órgão.

A própria Daiane se apresentou na delegacia logo em seguida e disse aos policiais que estavam de plantão: “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar, porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse,

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, ela disse que descobriu que seu marido a traía com sua sobrinha de 15 anos. Nos autos do processo, onde ela responde por tentativa de homicídio, foi incluído as imagens de troca de ‘nudes’ entre o marido e a sobrinha, onde ele enviou a imagem do pênis e pedia fotos dos seus seios.

Presa desde o incidente, Daiane pede agora, através de seu advogado, a liberdade provisória pra responder o processo em liberdade, alegando que o marido, em entrevista, já a havia dito que a perdoava.