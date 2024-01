Após fim de semana de sol e calor, São Paulo vai enfrentar semana de temporais de verão

Após um fim de semana de sol e calor em quase todo o estado de São Paulo, a segunda semana de janeiro será marcada pelo retorno das pancadas de chuva fortes no final dos dias, os famosos temporais de verão, de acordo com a Climatempo.

As regiões mais atingidas do estado serão as cidades do norte e nordeste, como Taubaté, Ribeirão Preto, Franca e Jales, onde os meteorologistas preveem também raios e ventos fortes.

As chances de temporais na cidade de São Paulo também são altas no decorrer desta segunda-feira, com possibilidades de provocar pontos de alagamento e enchentes.

Para terça-feira, a Climatempo prevê um risco ainda mais de temporais em grande parte do estado de São Paulo, com fortes rajadas de vento que podem chegar a 71 km/h, deixando em alerta as cidades do sul, leste e norte do estado, entre elas a Capital.

As condições para chuvas rápidas de verão se mantêm até quinta-feira, quando um novo sistema de baixa pressão se organizará na altura do litoral norte de São Paulo, trazendo chuva generalizada para todo o estado, incluindo a região metropolitana.

Forte Calor

Pela primeira vez em 2024 uma cidade registrou temperatura acima dos 40º no país. Trata-se do sertão de Alagoas, na cidade de Pão de Açucar, onde os termômetros registraram a temperatura de 40,6º C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).