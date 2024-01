Amante da esposa se tranca em quarto e só sai quando marido aciona a PM

Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, diz o ditado, mas às vezes é necessário a intervenção da Polícia Militar para resolver os problemas domésticos, principalmente quando este problema envolve um amante com medo trancado no quarto com a esposa e o marido ciumento do lado de fora.

O incidente ocorreu em Bataguassu, a 340 quilômetros de Campo Grande, no mato Grosso do Sul. O marido, um homem de 27 anos, contou aos agentes que chegou em casa e percebeu que havia uma bicicleta estranha no quintal.

Ao entrar em casa, notou que seu quarto estava trancado por dentro e mesmo batendo na porta e gritando a esposa não abria. De repente, a esposa abriu a porta, saiu do quarto e a porta novamente foi trancada por dentro.

Diante da resistência do ocupante misterioso do quarto, o marido resolveu acionar a polícia, que deu ordem para que a pessoa que estivesse dentro do quarto saísse ou a porta seria arrombada. Neste instante, um homem identificado apenas como Luis abriu a porta e saiu correndo rapidamente da casa, para espanto de todos.

O quarto foi revistado pelos agentes e debaixo do travesseiro, sobre a cama, havia uma faca de 33 centímetros. A esposa disse que havia sido ameaçada pelo marido e que a faca era para defender-se, mas o homem negou a acusação.

Os dois foram levados para a Delegacia de Bataguassu e o caso foi registrado como crime de ameaça e violência doméstica.

O corredor misterioso, chamado Luis, não foi encontrado para prestar esclarecimentos.