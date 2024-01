‘Vida extremamente saudável’: personal trainer de 31 anos morre após sofrer infarto, no Paraná

Personal trainer Danilo de Campos, de 31 anosPersonal trainer Danilo de Campos, de 31 anos, morreu após sofrer infarto, em Ponta Grossa, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

O personal trainer Danilo de Campos, de 31 anos, morreu horas depois de dar entrada em um hospital com dores no estômago, em Ponta Grossa, no Paraná. A esposa dele, Daniela Kuhn, disse que o marido sofreu um infarto e não resistiu. Segundo ela, o rapaz não tinha problemas de saúde aparentes, treinava seis vezes por semana e levava um estilo de vida “extremamente saudável”.

A morte ocorreu no último sábado (30). Em entrevista ao site G1, Daniela disse que o marido fez uma bateria de exames há seis meses e que estava tudo bem.

“[Ele] levava uma vida extremamente saudável, havia feito uma consulta de rotina com o cardiologista há 6 meses para exames de check-up e estava tudo bem. Ele fazia dieta orientada por um nutricionista, treinava musculação seis vezes na semana e fazia ‘cardio’ em jejum diariamente ao acordar”, disse a viúva.

Ainda segundo Daniela, além dos exercícios de musculação, o personal trainer seguia uma dieta orientada por uma nutricionista, com consumo de whey protein (proteína do soro do leite), creatina e compostos para pré-treino.

A viúva disse que o marido chegou a participar de um campeonato de fisiculturismo há dois anos, mas não seguiu carreira após ter ciência do esforço que a atividade exige.

“Ele atuava como personal trainer, não era um fisiculturista. Ele só competiu uma vez, em 2022. Tinha curiosidade de sentir na pele como era a competição que premia o esporte que ele tanto amava. Pegou o quinto lugar entre 15 atletas, saiu satisfeito e decidido a nunca mais competir, porque exigia sacrifícios à saúde e à família que ele não estava disposto a se expor. Ele prezava a família em primeiro lugar”, destacou Daniela.

Além da esposa, Danilo deixou um enteado de seis anos.

