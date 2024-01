Idoso mata e tenta cozinhar cachorro, mas acaba denunciado por vizinhos em Minas Gerais

Denúncias de vizinhos levaram os policiais da cidade de Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, a prender um homem de 60 anos que tentava cozinhar um cachorro para comer, na tarde desta quarta-feira.

Agentes da Polícia Militar do Meio Ambiente receberam uma ligação de um vizinho dizendo que o homem havia matado o cachorro e estava com partes do animal já na panela sendo cozidas.

Quando os agentes chegaram, encontraram o cão morto, com as vísceras expostas, mas o senhor alegou que o animal havia aparecido morto em seu quintal. Os vizinhos disseram, entretanto, que o cão havia sido doado por um casal e sofria maus tratos do tutor.

Diante da confirmação da tentativa de cozinhar o animal, os vizinhos ficaram revoltados e tentaram invadir a casa do homem para linchá-lo, mas os policiais conseguiram afastar os vizinhos e retirar o idoso do local em segurança.

Como apresentava alguns ferimentos na cabeça, o senhor foi levado para um hospital de Matias Barbosa, onde permanecerá internado para realização de exames. Segundo os agentes da Polícia do meio Ambiente, há suspeita de que o homem tenha um tumor na cabeça.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia local e será investigado pelo delegado titular.