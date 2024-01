Homem atira em ex-namorada e na filha dela por não aceitar rompimento; conversa mostra ameaça

A Polícia Civil procura por Brendon Cunha dos Santos Azevedo, de 26 anos, suspeito de atirar contra a ex-namorada e a filha dela, de 4 anos, em Caieiras, na Grande São Paulo. Conforme a investigação, ele não aceitou o fim do relacionamento de pouco mais de dois meses com Maria Clara de Oliveira Pereira, de 20, que está internada em estado grave.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (2). Maria Clara estava na casa de uma irmã, no bairro Jardim Marcelino, quando o ex-namorado chegou armado e efetuou vários disparos.

A mulher levou seis tiros e permanece internada em um hospital de Caieiras com quadro grave. Já a filha dela foi atingida de raspão e já recebeu alta médica.

A família das vítimas enviou ao site G1 um print de uma conversa entre Maria Clara e Brendon, na virada do ano, quando ele fez ameaças de que iria matá-la. Ele estava inconformado com o fim do namoro curto, de pouco mais de dois meses, sendo que eles já estavam há um mês separados.

Na mensagem, o rapaz escreveu que a ex-namorada “despertou um ódio enorme” dentro do seu coração e reclamou por ela já ter colocado o status de solteira nas redes sociais. Logo depois, ele a ameaça: “Vou dar seu sangue pro Exu”. Maria Clara responde: " Vai lá”. E ele rebate: “Juro que te mato, assim vou ter paz”.

O caso foi registrado na delegacia de Caieiras como tentativa de feminicídio, mas o suspeito não havia sido localizado e preso até a manhã desta sexta-feira (5).