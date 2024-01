Confira resultado do sorteio da Lotofácil desta sexta-feira

Quem tiver a sorte de acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta sexta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira foram:

01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24

SORTEIO ANTERIOR

Quatro pessoas foram as grandes ganhadores do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil, cada uma engordando sua conta bancária em R$ 1.182.894,47. Os ganhadores fizeram suas respectivas apostas nas cidades de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Palmas, em Tocantins, Macapá, Np Amapá e São Luís, no Maranhão.

Vai tentar a sorte na Quina? Veja os números sorteados

Quina retorna nesta sexta-feira com prêmio estimado em R$ 700 mil que será pago a quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Confira os números do sorteio da Quina:

09, 13, 48, 74, 76

SORTEIO DE ONTEM

Ontem a Quina pagou um prêmio de R$ 23 milhões para um único apostador da cidade do Rio de Janeiro, após vários sorteios acumulados.